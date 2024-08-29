В России изменили порядок выдачи удостоверений ветеранам боевых действий

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство изменило порядок выдачи удостоверений ветеранам боевых действий.

Согласно постановлению правительства, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса", изменения вносятся в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий гражданам, которые заключили контракт или имели иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, и Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В частности, в соответствии с постановлением в случае упразднения соответствующей организации и отсутствия ее правопреемника направление в Минобороны заявлений о выдаче удостоверения ветерана боевых действий, а также необходимых материалов осуществляется непосредственно сотрудниками этих организаций через фонд "Защитники Отечества".

Также постановлением расширен перечень документов, которые могут быть представлены в качестве подтверждения участия гражданина в выполнении задач в рамках СВО. Например, помимо наградных материалов, это может быть вступившее в силу решение суда об установлении факта участия сотрудника соответствующей организации в боевых действиях в составе такой структуры. Это могут быть также нотариально удостоверенные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом, говорится в документе.