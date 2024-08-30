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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

ФСБ сообщила, что два арестованных колумбийца участвовали в боях на стороне ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании двух граждан Колумбии, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело по статье о наемничестве.

"Федеральной службой безопасности РФ задержаны граждане республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ходе обыска у задержанных были изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная одежда украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины.

28 августа сообщалось, что Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал двух колумбийцев по делу о наемничестве.

В пресс-службе суда сообщали, что "в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2024 года". Соответствующие ходатайства были рассмотрены судом 26 августа.

Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором оба арестованных признают, что участвовали в боевых действиях в составе украинского батальона. Также на видео показано большое количество шевронов украинских войск, изъятых у колумбийцев, банковских карт и документов.

В ФСБ не раскрыли подробностей задержания, однако ранее в СМИ появилась информация, что граждане Колумбии покинули зону боевых действий и были задержаны в Венесуэле. Позднее их экстрадировали в Москву.

ФСБ Колумбия Украина
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