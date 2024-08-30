Эксперты увидели возможность увеличения ВВП РФ при росте среднегодовой температуры

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совокупный эффект изменения климата в России положителен: годовой объем ВВП увеличивается более чем на 1 трлн рублей (0,7% современного объема ВВП) при повышении среднегодовой температуры в стране на 1 градус Цельсия. К такому выводу пришел Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) в ходе исследования "Экономические эффекты климатических изменений в России", подготовленного при поддержке Фонда Мельниченко.

Авторы исследования отмечают, что глобальное потепление по-разному влияет на отрасли экономики. В частности, в ТЭК, ЖКХ и транспорте оно приводит к усложнениям условий работы и дополнительным затратам. В то же время для ряда других отраслей изменения климата создают дополнительный спрос и благоприятно влияют на производственный потенциал.

Исследователи подсчитали в денежном выражении объемы ущерба от потепления на 1 градус во всех отраслях - они составили 2,45 трлн рублей, и выгоды - 3,644 трлн рублей. Таким образом, совокупный эффект оказался положительным - 1,194 трлн рублей. При этом подчеркивается, что определяющую роль в реальном воздействии на население и экономику оказывает не столько рост средней температуры, сколько изменения частоты колебаний и амплитуды температуры, режима осадков, скорости ветра в конкретных локациях. Рост температуры на 1 градус Цельсия был взят для унификации всех оценок.

Основные выгоды дают сельское и лесное хозяйство (567 млрд рублей), а также развитие Северного морского пути (492 млрд рублей), ставшее актуальным во многом благодаря именно изменениям климата. В сельском хозяйстве наибольший позитивный эффект приходится на дополнительный сбор зерна (414 млрд рублей), а также на сверхвыручку от его экспорта на фоне роста мировых цен из-за климатических изменений (122 млрд рублей). В свою очередь, в сегменте СМП выгоды приносит строительство флота (250 млрд рублей), развитие железнодорожной инфраструктуры (113 млрд рублей), вложения в управление, проектирование и обслуживание (64 млрд), увеличение локализации флота (34 млрд) и строительство портов (30 млрд рублей).

"Вклад остальных сегментов менее выражен, при этом негативные экономические факторы в них с запасом компенсируются положительными. В электро- и теплоснабжении - за счет перенаправления товарных и финансовых потоков; в сфере защиты от наводнений и деградации многолетнемерзлых грунтов - за счет доходов, формирующихся в строительстве и смежных отраслях при реализации адаптационных мероприятий", - рассуждают авторы исследования.

Отмечается, что при реализации внешнеторгового потенциала могут возникнуть дополнительные выгоды. Например, РФ может перенаправлять на экспорт сэкономленные в осенне-зимний период энергоресурсы.

При этом исследователи подчеркивают, что для реализации положительных эффектов необходима взвешенная национальная политика в сфере адаптации к климатическим изменениям.

"Приоритетные меры адаптации должны использовать потенциальные выгоды (сельское хозяйство, СМП) и снижать ключевые риски климатических изменений: защита населения, экосистем, зданий и сооружений от чрезвычайных ситуаций; актуализация правил стандартизации в связи с меняющимся климатом; развитие системы здравоохранения; развитие механизмов адаптационного финансирования и страхования", - отмечает глава ИНП РАН Александр Широв.

Авторы исследования предполагают, что при сохранении наблюдаемых тенденций изменения климата годовой ВВП России будет увеличиваться примерно на 0,6 трлн руб. каждые 10 лет.

"Изменения климата - это не перспектива отдаленного будущего, а реальность. Поэтому сегодня на первый план выходит адаптация экономики к этим вызовам, связанным с изменением климата. Конечно, адаптация к климатическим изменениям потребует крупномасштабных мер по развитию инфраструктуры, но эти инвестиции совершенно точно будут обладать позитивным мультипликативным эффектом в долгосрочной перспективе", - комментирует результаты исследования заместитель председателя Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб.