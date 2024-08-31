В башкирском Салавате произошел пожар в торговом центре

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В городе Салавате (Башкирия) горит торговый центр, сообщает региональное МЧС в субботу.

"Пожар в торговом центре в Салавате локализован на площади 2 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 200 квадратных метров", - говорится в его сообщении.

На тушении задействовано 40 специалистов и 14 единиц техники. Также привлечен пожарно-спасательный вертолет.

Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей.

Информации о пострадавших не поступало.

Причина пожара устанавливается.