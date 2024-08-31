Открытое горение в торговом центре в башкирском Салавате ликвидировано

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в городе Салавате (Башкирия), сообщает региональное МЧС в субботу.

Как отмечается, ликвидация открытого горения объявлена в 19:10.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ локализован на площади 2 500 кв. м. В здании частично обрушилась кровля.

На тушении задействовано 40 специалистов и 14 единиц техники. Также привлечен пожарно-спасательный вертолет.

Из здания эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей.

Как сообщил начальник регионального МЧС Марат Латыпов, пожар произошел на складе на первом этаже. Огонь быстро распространился на второй этаж и кровлю.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Проверку по факту пожара проводит прокуратура.