Восемь человек доставлены в больницы с места ДТП в Нижегородской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По уточненным данным Минздрава Нижегородской области, всего в аварии на федеральной автодороге в Нижегородской области в воскресенье пострадали шестнадцать человек.

"Всего пострадавших - 16, из них - восемь погибших. В числе пострадавших и погибших детей нет", - говорится в сообщении ведомства.

Утоняется, что из восьми пострадавших один находится в крайней степени тяжести, трое тяжелых, четверо - средней степени тяжести.

На месте работали пять бригад скорой медицинской помощи (Навашино, Кулебаки, Выкса). Задействованы вертолеты санавиации, отмечают в ведомстве.

Ранее Минздрав сообщал о 13 пострадавших, из которых восемь человек погибли.

Как сообщала пресс-служба Главного управления МВД по региону, автоавария в Навашинском округе Нижегородской области произошла в воскресенье в 11:00 на 357 км трассы М-12.

По предварительной информации полиции, водитель минивэна, двигавшего от границы Казахстана в сторону Москвы, не справился с управлением, в результате автомобиль совершил наезд на отбойник и опрокинулся.

Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура региона.