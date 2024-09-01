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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Стартовал эксперимент по учету маркированной молочной продукции по партиям

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 1 сентября запускает эксперимент по учету маркированной молочной продукции партиями.

Соответствующее постановление накануне утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на портале официальной информации.

Эксперимент продлится до 1 июня 2025 года.

В рамках эксперимента участники оборота молочной продукции будут передавать в государственную систему маркировки "Честный знак" сведения о произведенной партии молочной продукции в привязке к кодам маркировки каждой конкретной единицы продукции, входящей в такую партию.

Как ожидают в правительстве, это позволит протестировать технические возможности системы мониторинга и оценить механизмы партионного учета в части сохранения полноты и достаточности контроля за незаконным оборотом молочной продукции в товаропроводящей цепи.

В настоящее время в РФ действует поштучная маркировка молочной продукции. Она началась 1 июня 2021 года с сыров и мороженого. С 1 сентября 2021 года она распространилась на продукты со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря - со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной стала также маркировка для продукции фермеров и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Михаил Мишустин правительство РФ
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