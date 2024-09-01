В очереди у Крымского моста со стороны Тамани находится 315 машин

Время ожидания составляет около часа

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье вечером ожидают 315 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 315 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.