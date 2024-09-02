Женщина пострадала в результате воздушной атаки на Белгород и пригород

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил уточненные данные о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район в ночь на понедельник: есть пострадавшая, разрушен детский сад.

"В Белгородском районе в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада "скорой" доставила в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, в Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Поврежден один легковой автомобиль.

Кроме того, как сообщил Гладков в соцсети "ВКонтакте", в Белгороде оказался разрушен детсад. "Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде. Это уже третье учреждение образования - два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений". - написал губернатор.

В связи с этим, как сообщалось, на неделю приостановлена очная работа школ и детских садов: 20 школ и почти 30 детских садов.

В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский - один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания. В Дубовом в пяти многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, посечены еще четыре машины.

В поселке Майский выбиты окна и посечен забор одного дома, также повреждения получили два автомобиля, добавил губернатор.