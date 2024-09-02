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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Два человека погибли и трое пострадали из-за возгорания сухой травы в ЛНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сухая трава загорелась в Антрацитовском районе Луганской народной республики, есть погибшие и пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Загорание сухой растительности произошло в поселке городского типа Боково-Платово Антрацитовского муниципального округа. (...) В результате огнем повреждено: 41 частный дом, два барака, 86 построек, один автомобиль. Пострадали пять человек, из них двое погибли", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что площадь пожара составляет 300 га. "Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер с порывами 19 м/с. Огонь распространился на частные дома по улицам Циолковского, Артема, Некрасова", - добавили в ведомстве.

Из зоны пожара эвакуированы 32 человека. К размещению готова гостиница "Антрацит". К тушению привлечены более 40 человек и восемь единиц техники.

ЛНР
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