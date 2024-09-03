В РФ начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, связанных с предстоящими выборами, начинает действовать с 3 сентября на территории всей России; он продлится до завершения голосования 8 сентября.

Как сообщили "Интерфаксу" в ЦИК РФ, такой запрет начинает действовать за пять дней до последнего дня голосования, то есть за пять дней до 8 сентября. Ограничение будет действовать до 20:00 по местному времени 8 сентября.

В Единый день голосования, 8 сентября, пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы. В некоторых регионах голосование на выборах будет трехдневным (с 6 по 8 сентября), двухдневным (с 7 по 8 сентября) и однодневным.