День окончания Второй мировой войны празднуют в Сахалинской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Сахалинской области во вторник отмечают 79-ю годовщину со Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, торжественные мероприятия проходят во всех районах региона, сообщили "Интерфаксу" в правительстве области.

"Утром во вторник ветераны, военнослужащие, представители органов власти, духовенства, жители и гости города возложили цветы и гирлянды к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске. Расчеты Южно-Сахалинского военного гарнизона торжественным шествием прошли по улицам города", - сказал собеседник агентства.

Во вторник во всех 18 муниципальных образованиях Сахалина и Курил проходят торжественные митинги, лекции, памятные акции, тематические выставки, концерты. В селе Победино Смирныховского района (центральная часть Сахалина) на мемориальном комплексе состоялась церемония захоронения останков советского солдата, которые летом в этом районе нашли поисковики.

"Сегодня наша страна отмечает День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Представители фронтового поколения защитили страну от жестокого врага, подняли Знамя Победы над развалинами Берлина, вернули в состав страны ее исконные земли - южный Сахалин и Курилы, принесли долгожданный мир народам Европы и Азии, восстановили разрушенные войной города и села, сделали нашу Сахалинскую область успешно развивающимся регионом. Сегодня мы, как и наши предки, строим на островах благополучное будущее для детей и внуков. И склоняем голову перед свершениями отцов и дедов", - написал в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В годы Второй мировой войны на Сахалине вдоль 50-й параллели (где сейчас находится Смирныховский район) проходила сухопутная граница между СССР и Японией. Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, последнего германского союзника. Россия вернула себе южный Сахалин и Курильские острова, обеспечив безопасность мореплавания в Охотском море и в целом своего тихоокеанского побережья. В боях за Сахалин и Курилы погибли 2 т153 советских воина, более 1,8 млн советских военнослужащих, принимавших участие в боях на Дальнем Востоке страны, награждены медалями "За победу над Японией".

В Сахалинской области 3 сентября ежегодно отмечается как День освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов.