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Путин заявил о готовности проектной документации транзитного газопровода по Монголии

Путин заявил о готовности проектной документации транзитного газопровода по Монголии
Владимир Путин на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе
Фото: Софья Сандурская/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Проектная документация газопровода "Союз-Восток", проходящего по территории Монголии, готова, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Он добавил, что "в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду".

"Речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию. Рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей. "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны", - также сказал Путин.

Газопровод "Союз-Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2". Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

Потребление природного газа в Монголии, через которую планируется проложить транзитный газопровод из России в Китай, к 2040 году может составить 5,6 млрд куб. м в год, оценивают ученые Института систем энергетики им.Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН.

"Проект позволит Монголии обеспечить сетевым газом в первую очередь города вдоль трассы газопровода, а впоследствии, при наличии спроса - отдаленные населенные пункты, что предполагает создание соответствующей газотранспортной системы. Наличие газопровода создаст условия для перевода некоторых угольных электростанций и котельных на газ, что позволит обеспечить комплексный подход к решению проблемы качества окружающей среды. Развитие СПГ-технологий позволило говорить о возможностях автономной газификации на их основе. Кроме того, необходимо учитывать перспективы использования СПГ в качестве моторного топлива", - отмечают сибирские ученые.

В 2016 году Монголия ратифицировала Парижское соглашение по климату и разработала перечень мероприятий, направленных на сдерживание темпов роста эмиссии парниковых газов, основной акцент в которых делается на увеличение доли возобновляемых источников в генерации электроэнергии. При этом введение природного газа в энергетический баланс страны открыло бы дополнительные перспективы декарбонизации.

Владимир Путин Газпром Монголия
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