В КБР 70 человек госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Десятки жителей города Баксан поступили в больницы с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает Минздрав Кабардино-Балкарии во вторник.

"В связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в городе Баксане в медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находившийся в реанимации 16-летний подросток с положительной динамикой переведен в обычное отделение.

Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести.

По данным Минздрава КБР, большая часть из обратившихся находятся на амбулаторном лечении ввиду легкой степени заболевания.

Ранее сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции в Баксане. Рост заболеваемости неуточненной этиологии отмечен в основном в районе "Строительный".

Роспотребнадзор призвал население использовать в хозяйственно-бытовых и питьевых целях кипяченную или бутилированную воду.

Специалисты полагают, что причиной кишечной инфекции могла стать водопроводная вода.

Для проверки сотрудники местного центра гигиены и эпидемиологии проводят отборы проб воды в источнике водоснабжения, в распределительной сети.

Местные власти пообещали при необходимости организовать подвоз воды.

Городской округ Баксан или город Баксан - муниципальное образование со статусом городского округа и административно-территориальная единица (город республиканского значения) в КБР.

По данным переписи 2021 года, численность населения Баксана на тот момент составляла 39 593 человека.