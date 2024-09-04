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Песков заявил, что МУС не будет ограничителем международных контактов России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (МУС) не будет ограничителем для России в осуществлении международных контактов, мы сталкиваемся с большим интересом к нашей стране со стороны глобального большинства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся эта история с МУС, который мы не признаем, не может быть и не будет ограничителем в развитии Россией отношений с партнерами, государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, в осуществлении международных контактов. Можем это сказать однозначно", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, можно ли ожидать, что после успешного визита в Монголию президент РФ посетит и другие страны, признающие МУС.

"Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества нежели шоры, заданные МУС. Этим мы будем руководствоваться. Мы сталкиваемся с большим интересом, по отношению к нашей стране со стороны глобального большинства. Мы сами проявляем заинтересованность и эти планы будем реализовывать", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков МУС Россия Монголия
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