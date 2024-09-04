Захарова заявила, что РФ незамедлительно ответит на дальнейшую агрессию Киева

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Москва предупреждает западные страны о незамедлительных и крайне болезненных шагах в случае дальнейшей агрессии со стороны Киева, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга на "полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке она подчеркнула, что руководители западных стран "абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта даже в контексте собственных интересов".

"Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков из стран ЕС, НАТО, за океаном: в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни"

"Ответы будут крайне болезненными", - подчеркнула Захарова.