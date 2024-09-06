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Захарова объяснила растущую популярность БРИКС запросом мирового большинства на взаимоуважение

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Стремление многих государств вступить в БРИКС можно объяснить понятной повесткой объединения, плюрализмом мнений и отсутствием политизации актуальных тем, заявила директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Это связано с запросом мирового большинства на взаимоуважительный диалог, мирное сотрудничество, уважение, суверенитет, независимость, основу международного права, сохранение центральной роли международных организаций, в первую очередь ООН, и, конечно, развитие экономики по принятым и утвержденным правилам", - сказала Захарова, отвечая на вопрос издания о том, чем можно объяснить растущую популярность БРИКС.

Она добавила, что "сюда же входят уважение традиций, искусства, культуры, религиозных и философских взглядов, характерных для того или иного региона или страны".

"Все это нашло отражение в БРИКС - никакого диктата, добровольное и равноправное участие, актуальные темы не политизированы. Сейчас многие вопросы являются таковыми. Например, экономику нужно обсуждать, используя цифры, факты, а не через призму соблюдения догм или норм из другой сферы или через призму политической заряженности какой-то страны и ее нужд", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что в БРИКС "есть четкая, понятная и актуальная повестка, возможность странам высказывать свое мнение, говорить о том, что для них важно, при этом работая на общий результат".

"Есть добровольность участия, плюрализм мнений, возможность отстаивать свою точку зрения. Поэтому мировое большинство видит в БРИКС действительно "свет в конце тоннеля". Только сегодня представитель Малайзии на вопрос, зачем вам (вступать - ИФ) в БРИКС, ответил, что для них это выгодно и открывает ряд возможностей, а не из уважения к той или иной стране или давления с чьей-то стороны", - резюмировала Захарова.

Мария Захарова МИД РФ БРИКС
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