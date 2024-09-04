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В Курскую область поставлены дополнительные комплексы разведки и наблюдения

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий получил 83 запроса от оперативных штабов при губернаторах регионов, поставлены дополнительные комплексы разведки и наблюдения для группировки в Курской области, сообщило военное ведомство.

"От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. 37 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки и наблюдения", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что от оперативного штаба Брянской области новых запросов не поступало. От Белгородской области поступило 27 запросов, 18 из них реализованы.

"По выполнению графика поставок ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника - ИФ) выполнено 79 мероприятий. Сроки соблюдаются", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Курская область
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