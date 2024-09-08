Четыреста человек вывезены из курского приграничья за неделю

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Из приграничных районов Курской области за неделю вывезено примерно четыреста человек, сообщило в воскресение МЧС РФ.

"За прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами порядка 400 человек. По индивидуальным заявкам из "серой зоны" были эвакуированы 34 человека", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что работа по отселению жителей приграничных районов региона, а также размещению их на безопасных территориях продолжается.

Организована групповая и адресная перевозка жителей приграничья в другие субъекты РФ. На минувшей неделе группы курян были отправлены в Самарскую, Тверскую и Волгоградскую области, Чувашскую Республику, Санкт-Петербург, а также в другие регионы страны.

В 30 регионах страны работает 203 пункта временного размещения. В них продолжают находиться более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,7 тыс. детей. Почти 7 тыс. человек находятся в 56 ПВР непосредственно на территории Курской области. Остальные эвакуированные жители приграничья пожелали разместиться у родственников и знакомых.

За прошедшую неделю удалось установить связь с родственниками более 100 жителям приграничья. Всего удалось воссоединить с семьями уже 567 граждан.