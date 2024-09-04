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МИД объяснил деструктивным поведением Запада работу над обновлением ядерной доктрины РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжает работу над обновлением своей ядерной доктрины, это связано с деструктивным поведением Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Работа (над обновлением ядерной доктрины РФ - ИФ), в первую очередь, обусловлена теми глобальными и региональными вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада, из-за действий, в первую очередь, США и их союзников по НАТО", - сказала Захарова в среду на брифинге во Владивостоке, отвечая на вопрос о том, как продвигается работа над новой ядерной доктриной и когда она будет опубликована.

"Мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает надо остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой деструктивный курс", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова
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