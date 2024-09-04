Лавров призвал США не шутить про "красные линии" России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - РФ призывает США не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса о поставках Украине новых ракет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Они должны понимать про наши "красные линии". Не надо шутить про наши "красные линии". И они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

Так министр ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о намерениях США поставлять Украине ракеты для F-16 с дальностью до 900 км.

По словам Лаврова, "американцы перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали". "Их подзуживают, и (президент Украины Владимир) Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим", - убежден глава российского МИД.

"Одержимость борьбой за власть, чтобы демократы показали себя круче республиканцев, или наоборот, по крайней мере, пока ведет ко все большей и большей эскалации", - заключил Лавров.