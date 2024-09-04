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Володин посоветовал главам думских комитетов машину "Лада Аура"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Самарскую область предложил председателям думских комитетов пересесть на отечественный автомобиль модели "Лада Аура", сообщает официальный сайт Госдумы.

"Мы сегодня с губернатором опробовали новую модель, которую Вячеслав Андреевич Федорищев выбрал для себя. Машина "Лада Аура" стала его персональным автомобилем", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.

Он напомнил, что принято решение об использовании всеми депутатами Госдумы отечественных автомобилей. Володин "предложил председателям комитетов присмотреться именно к модели "Лада Аура", сообщает сайт.

Володин в среду посещает Самару, где проведет выездное заседание Совета Думы.

Вячеслав Володин
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