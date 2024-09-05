Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о планах палаты парламента осенью уточнить закон об иноагентах с тем, чтобы исключить "лазейки".

"Уже в осеннюю сессию такие изменения в законодательство могут быть внесены. Кроме того, полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в этом плане комитет и думская комиссия по противодействию иностранному вмешательству готовы сотрудничать с министерством юстиции РФ.

Пискарев напомнил, что "министр юстиции РФ Константин Чуйченко недавно на заседании коллегии ведомства заявил о том, что законодательство об иноагентах нуждается в донастройке, чтобы исключить возможности ухода от ответственности для тех, кто находится под иностранным влиянием". По словам главы думского комитета, "речь, напомню, идет о ряде телеграм-каналов, которые получили соответствующий статус, но затем изменили свое название".

"При этом важно подчеркнуть, что и сейчас такие структуры, находящиеся под иностранным влиянием, закон должны соблюдать. Изменение названия от ответственности не освобождает. Может, просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было. Правоприменение подсказывает, что необходимость в этом есть", - добавил Пискарев