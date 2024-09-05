Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям семи бригад ВСУ на курском направлении

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска на курском направлении нанесли удары по подразделениям и технике семи украинских бригад, отразили четыре атаки армии Украины, заявили в четверг в Минобороны.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации министерства, подразделения группировки "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные уничтожили бронетранспортер Stryker производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

"В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - сказали в министерстве.

Украинские формирования продолжают нести потери на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 10,1 тыс. военнослужащих, 81 танк, 589 машин, 325 автомобилей, семь пусковых установок HIMARS и ряд другого вооружения.

Российские военные поразили резервы 12 бригад ВСУ в 16 населенных пунктах Сумской области, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й,22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.