ФНС проводит пилот по вовлечению самозанятых в электронный документооборот

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба до марта 2025 года будет проводить пилотный проект "Электронный документооборот с самозанятыми гражданами".

Участвовать в нем смогут плательщики налога на профессиональный доход, которые сотрудничают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и составляют соответствующие акты на бумаге, говорится в сообщении службы.

Они смогут с помощью мобильного приложения оператора электронного документооборота или смартфона с функцией NFC составлять, подписывать и направлять своим заказчикам акты выполненных работ/оказанных услуг в электронном виде.

По завершении проекта специалисты ФНС оценят перспективы расширения электронного документооборота для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и вовлечения самозанятых.

По данным службы, в настоящее время зарегистрировано более 11 млн самозанятых.

В августе самозанятым было начислено 7,797 млрд рублей налогов, что на 866,14 млн рублей меньше начислений за предыдущий месяц. Выручка самозанятых в августе сократилась на 18,38 млрд рублей и составила 175,64 млрд рублей.

Количество сформированных чеков сократилось за месяц на 2,407 млн, до 130,85 млн штук.