Число самозанятых в РФ по итогам декабря превысило 12 млн

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Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря достигло 12 млн 172 тыс. 902. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

В прошлом месяце было зарегистрировано 374 тыс. 153 новых самозанятых, сняты с регистрации 159 тыс. 762 человека.

В декабре самозанятым было начислено 11,51 млрд рублей налогов, что на 1,81 млрд рублей больше начислений за предыдущий месяц.

При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов вырос на 109,6 млн рублей - до 3,65 млрд рублей, от юрлиц увеличение составило 1,7 млрд рублей - до 7,85 млрд руб.

Выручка самозанятых по сравнению с данными на конец ноября увеличилась на 33,3 млрд рублей и составила 250,3 млрд рублей. Выручка по выплатам от юрлиц повысилась на 30,6 млрд рублей - до 1145,2 млрд рублей, от физлиц - на 2,7 млрд рубле, до 105,1 млрд рублей.

Количество сформированных чеков выросло за месяц на 7,34 млн, до 177,4 млн. Рост количества чеков по выплатам от юрлиц составил 1,8 млн, по физлицам - 5,5 млн.

Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями остаются услуги ремонта (875,8 тыс.), автоперевозки (785,3 тыс.), IT (528,4 тыс.) и услуги красоты (434,4 тыс.).

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (1,914 млн), Московской области (844,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (800,5 тыс.). На четвертом месте Краснодарский край (606,4 тыс.).

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкирию и Ханты-Мансийский автономный округ, с 1 июля 2020 года - на все регионы.

Воспользоваться режимом могут граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 16 лет.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей нарастающим итогом за год, по достижении этой суммы остальные получаемые в течение года доходы будут облагаться в рамках других систем. При этом ограничений по сумме месячного дохода нет. Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в налоговом режиме гражданам достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.