Поиск

Число самозанятых в РФ по итогам декабря превысило 12 млн

Число самозанятых в РФ по итогам декабря превысило 12 млн
Фото: dpa/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря достигло 12 млн 172 тыс. 902. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

В прошлом месяце было зарегистрировано 374 тыс. 153 новых самозанятых, сняты с регистрации 159 тыс. 762 человека.

В декабре самозанятым было начислено 11,51 млрд рублей налогов, что на 1,81 млрд рублей больше начислений за предыдущий месяц.

При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов вырос на 109,6 млн рублей - до 3,65 млрд рублей, от юрлиц увеличение составило 1,7 млрд рублей - до 7,85 млрд руб.

Выручка самозанятых по сравнению с данными на конец ноября увеличилась на 33,3 млрд рублей и составила 250,3 млрд рублей. Выручка по выплатам от юрлиц повысилась на 30,6 млрд рублей - до 1145,2 млрд рублей, от физлиц - на 2,7 млрд рубле, до 105,1 млрд рублей.

Количество сформированных чеков выросло за месяц на 7,34 млн, до 177,4 млн. Рост количества чеков по выплатам от юрлиц составил 1,8 млн, по физлицам - 5,5 млн.

Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями остаются услуги ремонта (875,8 тыс.), автоперевозки (785,3 тыс.), IT (528,4 тыс.) и услуги красоты (434,4 тыс.).

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (1,914 млн), Московской области (844,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (800,5 тыс.). На четвертом месте Краснодарский край (606,4 тыс.).

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкирию и Ханты-Мансийский автономный округ, с 1 июля 2020 года - на все регионы.

Воспользоваться режимом могут граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 16 лет.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей нарастающим итогом за год, по достижении этой суммы остальные получаемые в течение года доходы будут облагаться в рамках других систем. При этом ограничений по сумме месячного дохода нет. Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в налоговом режиме гражданам достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

ФНС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Мазут загрязнил уже 18 км побережья Крыма

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые выбросы мазута выявили на участках пляжей Анапы

Новые выбросы мазута выявили на участках пляжей Анапы
Разлив мазута в Керченском проливе

Пятно мазута дошло до Севастополя

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму вновь зафиксирован новый выброс мазута

Разлив мазута в Керченском проливе

Спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу

Спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу

Токаев обсудил с Путиным участие "Росатома" в строительстве АЭС во время его визита в Астану

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 78 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Что произошло за день: четверг, 2 января

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после крушения танкеров

Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после крушения танкеров

Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии139 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2079 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе118 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5646 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });