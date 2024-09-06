Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Признанный в России иноагентом Мунтян известен по проекту Mr. Freeman

Мультипликатор Павел Мунтян Фото: RBC/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима мультипликатору и продюсеру Павлу Мунтяну (признан в РФ иноагентом), известному по проекту Mr. Freeman, за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Срок наказания Мунтяну будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Кроме того, по приговору ему на три года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Мунтян признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы, "установлено, что Мунтян распространил для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом им канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В России мультипликатор арестован заочно и объявлен в розыск.

В апреле 2023 года Минюст РФ внес Мунтяна в реестр иностранных агентов.