Поиск

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Признанный в России иноагентом Мунтян известен по проекту Mr. Freeman

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ
Мультипликатор Павел Мунтян
Фото: RBC/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима мультипликатору и продюсеру Павлу Мунтяну (признан в РФ иноагентом), известному по проекту Mr. Freeman, за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Срок наказания Мунтяну будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Кроме того, по приговору ему на три года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Мунтян признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы, "установлено, что Мунтян распространил для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом им канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В России мультипликатор арестован заочно и объявлен в розыск.

В апреле 2023 года Минюст РФ внес Мунтяна в реестр иностранных агентов.

ВС РФ Москва Павел Мунтян Хорошевский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Ростехнадзор назвал причиной пожара на Омском НПЗ взрыв баллона при ремонте установки

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в особо крупной взятке

На певицу Монеточку завели дело за невыполнение требований закона об иноагентах

Дамбу Беломорканала в Карелии восстановили после размыва

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

РКН сообщил, что проект правил формирования реестра крупных пабликов еще не готов

В регионах России стартует голосование на выборах различного уровня

В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });