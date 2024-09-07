ЦИК обратится к Зюганову из-за методичек некоторых членов КПРФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила комиссии направить обращение руководителю партии КПРФ Геннадию Зюганову в связи с распространением некоторыми членами партии методических материалов для членов избирательных комиссий и наблюдателей; эти материалы "содержат посылы, которые противоречат закону".

"В интернете распространяются якобы методические материалы в помощь членам избирательных комиссий и наблюдателям от КПРФ, но в этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссий от КПРФ (...). Сегодня подготовьте обращение Геннадию Андреевичу Зюганову", - сказала Памфилова на брифинге в субботу.

По ее словам, это началось еще во время президентской кампании в марте текущего года. Тогда ЦИК направил руководителю партии письмо, "тогда была адекватная реакция со стороны руководства партии, но, к сожалению, еще хуже даже эти материалы стали, вот эти методички".

Глава ЦИК добавила, что в материалах появились новые тезисы, которые вводят в заблуждение, например, утверждается незаконность электронного голосования в Москве.

"Пусть руководство партии, активисты и инициаторы всего этого честно расскажут, что они делают и зачем. Мы готовы аргументированно представить свою позицию", - добавила Памфилова.