Поиск

Военные РФ нанесли удар "Ланцетом" по военной технике ВСУ в Харьковской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Север" ударом дрона "Ланцет" уничтожили в Харьковской области гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны России.

"Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения артиллерийского орудия на позицию. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по гаубице противника", - сказано в сообщении.

По информации военных, в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" гаубица ВСУ, доставленная на огневую позицию, была уничтожена.

Минобороны РФ в субботу распространило кадры, на которых наблюдаются взрыв и пожар.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны Харьковская область Ланцет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 7 сентября

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Пожар на наземной парковке в подмосковном Одинцове потушен

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Два человека погибли на пожаре в подмосковном Одинцовe

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

Путин отметил, что Москва нарастила в кратчайшие сроки выпуск продукции для нужд СВО

ЦИК обратится к Зюганову из-за методичек некоторых членов КПРФ

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ над Курской областью

Памфилова сообщила о более чем 4,6 тыс. атак с начала голосования на онлайн ресурсы

Памфилова сообщила о более чем 4,6 тыс. атак с начала голосования на онлайн ресурсы

Медведев не ждет отмены санкций США против России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });