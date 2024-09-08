Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Войска РФ отразили пять атак армии Украины в четырех районах Курской области, нанесли удары по подразделениям ВСУ в Курской области и по украинским резервам в Сумской области, заявили в воскресенье в Минобороны.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 61-й, 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость Курской области.

Как заявили в Минобороны РФ, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наемников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск".