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МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований на выборах в субъектах страны.

Об этом заявил врио заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Дмитрий Дацко.

"Возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательной кампании. Практически все они с сообщением о ложных фактах терроризма", - сказал Дацко на заседании в ЦИК РФ по состоянию правопорядка и общественной безопасности в местах голосования.

По словам представителя МВД, в последний день голосования, 8 сентября, в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях, связанных с выборами. "В предыдущий период зарегистрировано около 900 таких сообщений", - отметил Дацко.

Нарушений прав для находящихся в местах лишения свободы и административно арестованных граждан правоохранителями не было допущено - все они смогли проголосовать, подчеркнул врио замначальника главка.

В период избирательной кампании, как сообщил Дацко, полицейские также составили 81 протокол об административном правонарушении, "наибольшее количество из которых - за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов".

МВД ЦИК
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