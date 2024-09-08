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Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Очереди автомобилей к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщает в воскресенье телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"21:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 16:00 воскресенья на досмотр к мосту в очередях скопилось более тысячи машин.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины.

В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.

Крымский мост
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