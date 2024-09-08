Артамонов лидирует на выборах в Липецкой области с 72% голосов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лидирует на выборах главы региона, следует из данных избирательной комиссии.

Артамонов, выдвинутый "Единой Россией", набирает 72,75% после обработки 3,18% протоколов.

Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") получает 5,44%, Юрий Логинов ("Коммунистической партии Коммунисты России") - 7,65%, Анатолий Емельянов (ЛДПР) - 8,42% и Полина Валентинова ("Новые люди") - 3,32%.

Явка на 18:00 составила 51,48%.