Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии после обработки 51% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий руководитель Башкирии Радий Хабиров (выдвинут партией "Единая Россия") набирает 77,89% голосов на выборах главы региона после обработки 50,77% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ, обнародованных в понедельник.

Голоса среди остальных претендующих на этот пост кандидатов распределились следующим образом: Иван Сухарев (выдвинут ЛДПР) - 5,56%, Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - за правду") - 4,01%, Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") - 3,34%, Артур Шайнуров (КПРФ) - 7,92%.

Голосование в Башкирии проходило в течение трех дней (6-8 сентября). Руководитель региона избирается на 5-летний срок.

Предыдущие выборы главы Башкирии прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Победителем стал выдвигавшийся от "Единой России" врио главы республики Радий Хабиров, который получил поддержку 82,02% избирателей.