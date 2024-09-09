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Единоросс Заплутаев побеждает на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Дмитрий Заплутаев после обработки 100% протоколов, набрал 43,77% голосов избирателей на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре, сообщила избирательная комиссия Хабаровского края в понедельник.

Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Владимир Гинзбург получил 26,23%, на третьем месте Сергей Юганов, представляющий партию "Справедливая Россия - За правду" - 13,99%.

Кандидаты от КПРФ Роман Квиринг и Станислав Шуваев от "Коммунистов России" набрали соответственно 5,35% и 4,08%.

Прежний мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Дмитрий Заплутаев Роман Квиринг Сергей Юганов Александр Жорник Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре
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