Единоросс Заплутаев побеждает на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Дмитрий Заплутаев после обработки 100% протоколов, набрал 43,77% голосов избирателей на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре, сообщила избирательная комиссия Хабаровского края в понедельник.

Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Владимир Гинзбург получил 26,23%, на третьем месте Сергей Юганов, представляющий партию "Справедливая Россия - За правду" - 13,99%.

Кандидаты от КПРФ Роман Квиринг и Станислав Шуваев от "Коммунистов России" набрали соответственно 5,35% и 4,08%.

Прежний мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.