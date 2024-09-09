Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга после обработки свыше 55% протоколов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы города после обработки 55,56% протоколов, следует из данных ЦИК, обнародованных в понедельник.

Беглов, выдвинутый партией "Единая Россия", получает 60,09% голосов избирателей.

Второе место занимает депутат петербургского парламента Максим Яковлев от ЛДПР с 18,99% голосов. За ним следует депутат муниципалитета "Ульянка" Павел Брагин, выдвинутый партией "Зеленые", он получает 10,81% голосов. Замыкает четверку председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович с 7,79% голосов.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00 третьего дня голосования явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 34,7%.

В 2019 году Беглов, будучи самовыдвиженцем, победил на выборах губернатора Петербурга с 64% голосов при явке порядка 30%.