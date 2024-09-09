Алтайский край отстал от плана по уборке урожая на 15-20% из-за дождей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае отставание от плана по уборке урожая составляет 15-20% из-за дождей, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

По его данным, аграрии региона за неделю смогли убрать только 20 тысяч га.

Хорошая погода даст возможность нарастить темпы уборочной кампании, пишет губернатор. Вместе с тем, регион также рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Поэтому Томенко поручил краевому Минсельхозу держать на особом контроле уборочную. Вопрос о введении ЧС будет рассмотрен, если будет установлено переувлажнение почвы.

"За этим аспектом сейчас следят без исключений все регионы Сибири вместе с Гидрометцентром", - отметил губернатор.

Значительное превышение нормы по осадкам сейчас фиксируется в Мамонтовском, Тальменском, Чарышском районах. Близки к такому положению Целинный, Ребрихинский, Хабарский, Шелаболихинский, Баевский, Тюменцевский, а также ряд других районов.

"Режим ЧС позволяет аграриям взаимодействовать с партнерами, в том числе с банками по пролонгации кредитов, и мы как обычно готовимся к любому возможному варианту развития событий", - подытожил Томенко.

В Новосибирской области из-за дождей 12 районов ввели режим ЧС, восемь - режим повышенной готовности. Регион также планирует ввести режим ЧС на уровне субъекта.

На прошлой неделе режим ЧС регионального характера был введен в Томской области из-за угрозы гибели посевов и урожая в связи с переувлажнением почвы. Ряд районов Томской области ввели режим ЧС муниципального характера.