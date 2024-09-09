Россия и Китай продолжают обсуждать возобновление пассажирского ж/д сообщения

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай изучают вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения, сообщило ОАО "РЖД" после сетевого селекторного совещания с участием главы компании Олега Белозерова.

"Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем - в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Белозеров также поручил во взаимодействии с Минтрансом отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока.

Год назад Россия и Китай уже прорабатывали вопрос восстановления пассажирского ж/д сообщения, прерванного на фоне пандемии COVID-19. "По Китаю у нас есть заинтересованность. Мы сейчас с китайскими коллегами ведём переговоры по этому поводу", - сообщал журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов в кулуарах ПМЭФ-2023.