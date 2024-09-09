Верховный суд России расширил критерии отнесения сделок к крупным

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России разрешил относить сделки к крупным и требующим согласования владельцев, даже если сумма отчуждаемых активов компании не превышает 25% общей балансовой стоимости, но не позволяет в дальнейшем вести даже отдельные виды деятельности.

Приоритетным является качественный, а не количественный критерий, говорится в опубликованном определении суда.

Это определение судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС вынесла по итогам рассмотрения дела о недвижимости ООО "Алекс Трейд", на базе которой, судя по документам дела, был создан фитнес-центр ROCKOUT Gym в московском ЖК "Савеловский сити". "Алекс Трейд" был создан в 2016 году, единственным учредителем значилась Александра Фомина, до этого существенной бизнес-истории не имевшая. При этом общество, как сообщалось в прессе, сразу получило существенный актив - право аренды производственных мощностей новочеркасского стеклотарного завода "Актис" (АО "Фирма "Актис"), одного из крупнейших в России, в отношении которого в 2015 году по инициативе кредиторов была начата процедура банкротства. Используя это имущество, компания быстро нарастила финансовые показатели: если в 2016 году ее выручка составила 726,44 млн рублей, а чистая прибыль порядка 12 млн рублей, то в 2019-м - 5,3 млрд рублей и 812,4 млн рублей соответственно.

"Актис" принадлежал Владимиру Базияну, который уехал в Австрию после начала уголовного преследования за преднамеренное банкротство предприятия, а позднее был привлечен к субсидиарной ответственности по его долгам на 8,1 млрд рублей. Связь между ним и Фоминой по ЕГРЮЛ не прослеживается, но не исключено, что он продолжал контролировать актив, так как в 2017 году 99% в капитале "Алекс Трейд" отошли к кипрской Osita Investments limited и находились в ее владении до конца января 2021 года. Конечным бенефициаром этой компании в материалах одного из судебных споров назван Базиян. Osita Investments пребывает в состоянии корпоративного конфликта с Фоминой, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел.

К бывшим активам Базияна, судя по судебным документам и материалам СМИ, интерес проявлял Олег Грызлов, главным активом которого является АО "Ростовский порт". В конце 2020 года ростовское издание "Город N" сообщало, что структуры Грызлова выкупили задолженность "Актиса" на сумму около 1 млрд рублей.

Впоследствии основные производственные активы АО "Фирма "Актис" в 2021 году получило за 900 млн рублей АО "Гланит" (ранее - Алексинский стекольный завод), оставив их себе в качестве залогового кредитора. Конечные бенефициары общества-покупателя не раскрываются.

Спортклуб раздора

В 2019 году "Алекс Трейд" зарегистрировал домен рокаутджим.рф, в 2020-м - товарный знак ROCKOUT Gym. У компании также были помещения общей оценочной стоимостью 264 млн рублей, представляющие собой готовый к эксплуатации фитнес-центр. Судя по материалам дела, завершающие работы были осуществлены весной 2021 года: в мае "Алекс Трейд" получил спортивное оборудования на сумму чуть менее $440 тысяч. Адрес расположения этой недвижимости, приводящийся в материалах дела, совпадает с локацией ныне действующего клуба ROCKOUT Gym в Москве, который позиционируется как проект бойцовской организации "Пересвет".

Летом 2021 года, когда 100% в "Алекс Трейде" числилось за Фоминой, а генеральным директором был Владимир Пивоваров, помещения фитнес-клуба были внесены в уставный капитал ООО "Дон-Моторс Плюс", одной из компаний, где крупнейшим бенефициаром был Грызлов. Уставный капитал также увеличивался за счет вкладов других участников этой компании (Ислам Абдулбасиров, Грызлов, АО "Ростовский порт" и "Алекс Трейд") и новых (Дмитрий Грызлов и "ПТФ "Капитал-Групп"), но недвижимость ROCKOUT Gym оказалась единственным внесенным наличным имущественным активом, говорится в материалах ВС со ссылкой на информацию Osita Investments. Это произошло потому, что новые участники "с рядом уже состоящих в обществе" внесли свои вклады в капитал "Дон-Моторс Плюс" путем зачета встречных требований на общую сумму 496,78 млн рублей (94% всей величины взносов), говорится в судебных документах.

Сделка без одобрения

99% в "Алекс Трейде" вернулись к Osita Investments в июне 2022 года. Тогда же кипрская компания обратилась в суд с иском к "Дон-Моторс Плюс" о признании сделки по внесению недвижимости в капитал недействительной. Истец настаивал, что она совершена в ущерб интересам "Алекс Трейда", являлась для него крупной и на нее требовалось согласие совладельцев в соответствии со статьей 46 закона об обществах с ограниченной ответственностью. Такое одобрение требуется при совершении сделок с активами на сумму от 25% балансовой стоимости имущества компании (количественный критерий), а также выходящих за пределы ее обычной деятельности (которые приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов - качественный критерий).

Арбитражный суд Ростовской области признал сделку недействительной. Он отметил, что "Алекс Трейд" не получил встречного предоставления от "Дон-Моторс Плюс", поскольку доля первого во втором была увеличена с 25% до 32%, не является мажоритарной и не позволяет осуществлять контроль и выбор направления деятельности.

Также суд обратил внимание на то, что на момент сделки недвижимость представляла собой готовый к эксплуатации фитнес-центр, то есть фактически бизнес-проект. Соответственно, ценность объекта, как указал суд, заключалась именно в отчуждении уже готового бизнеса, который позволял бы осуществлять "Алекс Трейду" дополнительную деятельность и извлекать прибыль, однако их отчуждение сделало это невозможным.

Апелляция решение первой инстанции отменила и оставила сделку в силе. Она, по мнению суда второй инстанции, не является крупной для "Алекс Трейд" ни по количественному, ни по качественному критериям. По итогам 2020 года величина активов организации составляла более 2 млрд рублей, и, значит, стоимость сделки не превышает уровня 25%, отметил суд. Кроме того, по его мнению, нельзя говорить, что сделка повлекла прекращение деятельности "Алекс Трейда", изменение ее вида либо существенное изменения масштаба, так как основной бизнес компании не связан со сферой фитнес-услуг, у нее нет соответствующих специалистов, отчужденное имущество расположено не по месту производства общества. "Алекс Трейд" с момента своего учреждения осуществляло деятельность в сфере производства, поставки стекольной продукции", - написала апелляция.

Также, оценивая сделку на предмет экономической оправданности, суд второй инстанции решил, что доля в 32% у "Алекс Трейда" дает ему возможность принимать управленческие решения, получать часть чистой прибыли, не нести расходы на содержание недвижимости в Москве и прочие затраты.

На основании всех этих обстоятельства суд пришел к выводу о том, что в действиях "Алекс Трейда" и его должностных лиц не было недобросовестности и отсутствия целесообразности. Кассация согласилась с позицией апелляции.

Приоритет качества

Однако СКЭС ВС, куда обратилась Osita Investments, отменила все решения по этому спору и отправила его на новое рассмотрение. На втором круге слушаний судам предстоит принять во внимание позицию Верховного суда о том, что сделка может быть признана крупной, даже если формально балансовая стоимость выбывших активов не превысила 25% общей, но отчужденный актив "являлся ключевым для общества" - его утрата не позволяет юридическому лицу вести свою деятельность или ее отдельные виды.

"При оценке того, является ли сделка крупной, суд должен сделать вывод о том, привело ли или могло бы привести совершение спорной сделки к невозможности осуществления хозяйственным обществом его деятельности, в том числе одного или нескольких относительно самостоятельных видов деятельности, либо к существенному изменению видов деятельности юридического лица, то есть приоритетным является качественный критерий", - говорится в опубликованном определении.

Вопреки выводам судов апелляционной и кассационной инстанции, выпуск "Алекс Трейдом" стеклотары не исключал возможности ведения иных видов деятельности и сам по себе не мог выступать поводом для того, чтобы не относить спорную сделку к крупной, констатировала коллегия. По ее мнению, апелляция и кассация "безосновательно" отклонили доводы Osita Investments о крупности сделки, совершенной гендиректором без согласия участников. "Внесение недвижимого имущества общества "Алекс Трейд" в уставный капитал общества "Дон-Моторс Плюс" привело к утрате возможности ведения обществом "Алекс Трейд" отдельного вида деятельности, связанного с эксплуатацией фитнес-центра", - говорится в определении.

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кроме того, СКЭС ВС указала, что суды трех инстанций оставили без внимания вопрос о добросовестности поведения "Дон-Моторс Плюса" как получателя имущества, который имеет значение при рассмотрении спора о признании крупной сделки недействительной. Коллегия обратила внимание на то, что при рассмотрении дела юристы Osita Investments указывали на длительный корпоративный конфликт между этой компанией и Фоминой, на стороне которой, по мнению истца, выступал гендиректор "Алекс Трейд" Пивоваров.

Также судам при новом рассмотрении придется заново оценить довод Osita Investments о неравноценности состоявшейся сделки. Коллегия, в частности, усомнилась в реальности обязательств, которые были зачтены против требования о внесении имущества для увеличения уставного капитала. "В протоколе собрания участников нет никаких указаний ни на факт наличия встречных обязательств некоторых участников, ни на основания возникновения таких обязательств и их размер", - отметила коллегия.