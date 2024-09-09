Наследный принц Саудовской Аравии приглашен на саммит БРИКС в России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приглашен на предстоящий в октябре в Казани саммит БРИКС, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наследный принц Мухаммед бин Салман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту", - заявил Лавров журналистам в Эр-Рияде.

"Я уверен, что это будет успешное мероприятие", - добавил министр.

Лавров также сообщил, что на встрече с Мухаммедом бин Салманом "состоялась продолжительная беседа по всем ключевым направлениям нашей совместной работы во исполнение договоренностей, которые достигнуты между руководителями Саудовской Аравии и Российской Федерации, в том числе на личных встречах президента Путина с королем и с наследным принцем в декабре прошлого года".

"Обсудили, помимо двухсторонней повестки дня, те задачи, которые стоят перед нами в свете развития международной обстановки. Мы твердо с обеих сторон подтвердили нашу приверженность тому процессу, который сейчас объективно разворачивается в контексте нового многополярного мироустройства, в котором не будет никаких гегемонов, диктаторов, и в котором будет соблюдаться ключевой принцип устава ООН - суверенное равенство всех государств", - заявил глава МИД РФ.