Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Последствия атаки БПЛА в Раменском, учения "Океан-2024", запуск частной пилотируемой экспедиции SpaceX

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром во вторник в подмосковном Раменском эвакуировали жителей пяти домов для разминирования обломков беспилотника. В квартиры на верхних этажах дома в Спортивном проезде будет невозможно заехать в течение двух-трех месяцев. Восьми пострадавшим в результате атаки беспилотников в Подмосковье понадобилась помощь медиков.

- Минобороны РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ в Курской области и срыве попыток атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное.

- ВМФ РФ начал стратегические учения "Океан-2024" с участием более 400 кораблей. Флот отработает задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений. Тихоокеанский и Северный флоты выполнили практические пуски крылатых ракет. В учениях задействованы силы китайской армии: три корабля, судно, 15 самолетов.

- Лондон ввел санкции против Воздушно-космических сил России и командования российской военно-транспортной авиации.

- Европейский суд счел правомерным решение Еврокомиссии взыскать с Apple налоги на сумму 13 млрд евро.

- SpaceX запустила первую в истории частную пилотируемую экспедицию Polaris Dawn. Запланирован частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

- Прошедший август стал самым теплым в мире за историю метеонаблюдений. Это 13-й месяц с июля 2023 года, в котором средняя температура превышает пороговое значение, определенное Парижским соглашением.