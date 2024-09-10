Европейский суд поддержал решение ЕК взыскать с Apple налоги на 13 млрд евро

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд (European Court of Justice, высшая судебная инстанция ЕС) счел правомерным решение Еврокомиссии взыскать с американской Apple Inc. налоги на сумму 13 млрд евро, сообщает CNBC.

Постановление стало результатом тяжбы, длившейся 10 лет. Еврокомиссия инициировала расследование в 2014 году и вынесла решение взыскать указанную сумму в 2016 году, придя к выводу, что Ирландия, где находится европейская штаб-квартира Apple, предоставляла компании неоправданные налоговые льготы за период с 2003 по 2014 год.

В 2020 году Apple совместно с правительством Ирландии добились блокировки взыскания в Европейском суде общей юрисдикции, который постановил, что ЕК не смогла доказать, что компании было предоставлено несправедливое экономическое преимущество. Однако во вторник суд высшей инстанции отменил предыдущее решение и поддержал первоначальный вывод Еврокомиссии.

Решение Европейского суда станет победой для еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргареты Вестагер, которая инициировала расследование в отношении Apple и готовится вскоре покинуть свой пост, который она занимала два срока подряд, отмечает Bloomberg.

Средства, которые требует взыскать Еврокомиссия, были заранее зарезервированы на специальном счете в ожидании окончательного вердикта.

"Мы разочарованы сегодняшним решением, поскольку ранее суд общей юрисдикции рассмотрел все факты и категорически закрыл дело", - сказал представитель Apple.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что Apple в нарушение антимонопольного законодательства почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

Котировки акций Apple растут на 1,9% в ходе предварительных торгов во вторник. За последний год капитализация компании увеличилась более чем на 90%, в том числе в текущем году - на треть.