Еще две управляемые авиабомбы уничтожены силами ПВО в Курской области
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении еще двух управляемых авиабомб на территории региона.
"Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.
Он отметил, что бомбы уничтожены силами ПВО.
Ранее во вторник Смирнов сообщил об уничтожении средствами ПВО одной управляемой авиабомбы в приграничном районе.