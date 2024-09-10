Поиск

Еще две управляемые авиабомбы уничтожены силами ПВО в Курской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении еще двух управляемых авиабомб на территории региона.

"Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что бомбы уничтожены силами ПВО.

Ранее во вторник Смирнов сообщил об уничтожении средствами ПВО одной управляемой авиабомбы в приграничном районе.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Вопрос о замене Дельпалю условного срока на реальный рассмотрят 23 сентября

Вопрос о замене Дельпалю условного срока на реальный рассмотрят 23 сентября

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

ВМФ РФ в ходе учений "Океан-2024" отработает отражение агрессии с океанских направлений

Прошедший август стал самым теплым в мире

Прошедший август стал самым теплым в мире

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Жару до 37 градусов прогнозируют в Сочи

ФАС утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта аэродромов

Песков прокомментировал последние удары БПЛА по российским городам