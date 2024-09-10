Еще две управляемые авиабомбы уничтожены силами ПВО в Курской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении еще двух управляемых авиабомб на территории региона.

"Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что бомбы уничтожены силами ПВО.

Ранее во вторник Смирнов сообщил об уничтожении средствами ПВО одной управляемой авиабомбы в приграничном районе.