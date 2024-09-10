Аэропорт "Жуковский" возобновил штатную работу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме, сообщил "Интерфаксу" представитель воздушной гавани.

"В 21:00 аэропорт возобновил работу по приему и выпуску рейсов. Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на вторник на территорию контролируемой зоны аэропорта упали осколки сбитого БПЛА самолетного типа. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет, разрушений перронного покрытия не зафиксировано, сообщал представитель "Жуковского".

Аэропорт был закрыт на прием и вылет рейсов, на месте событий работали сотрудники правоохранительных органов. Возобновление работы аэропорта ожидалось после завершения следственных мероприятий.

Из-за приостановки работы задерживались семь рейсов на вылет "Уральских авиалиний" (в Самарканд, Ташкент, Бишкек, Худжанд и три рейса в Душанбе) и два - Red Wings (в Тбилиси и Екатеринбург). На прилет в аэропорт были задержаны шесть рейсов этих же авиакомпаний.