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Российский АПК обеспечен отечественными ветпрепаратами и вакцинами на 50%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Обеспеченность АПК РФ отечественными ветпрепаратами и вакцинами составляет 50%, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на коллегии Минсельхоза в среду в Москве.

"Самообеспеченность в этой сфере сейчас составляет порядка 50%. Среди иностранных поставщиков - в основном компании из недружественных стран", - сказала она.

По ее словам, министерство ставит цель в 2030 году достичь самообеспеченности ветпрепаратами на уровне 70%, вакцинами - 61%. "Но, конечно, в дальнейшем нужно стремиться к 100-процентному обеспечению всех внутренних потребностей", - подчеркнула она.

Как сообщила министр, сейчас к этой работе активно подключаются как государственные, так и частные компании. "Это достаточно привлекательное с точки зрения инвестиций направление, и мы видим готовность участников рынка вкладываться в создание и расширение производств", - сказала она.

В рамках профильного федерального проекта определены ключевые заказчики и исполнители, разработан план по наращиванию производства. "В качестве основных инструментов поддержки этого направления планируем льготное инвестиционное кредитование, субсидии на материально-техническую базу вузов и НИИ, а также компенсацию капзатрат производителям ветпрепаратов", - сообщила Лут.

Как заявил на заседании коллегии вице-премьер Дмитрий Патрушев, усиление ветеринарной безопасности является важным условием для развития животноводства. "Убытки от распространения особо опасных заболеваний пока значительные. В этой связи правительство ежегодно финансирует поставку в регионы вакцин и средств диагностики. В 2023 и 2024 годах их объем составил по 3,7 млрд рублей", - сообщил вице-премьер.

Оксана Лут Минсельхоз
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