ФАС проверит обоснованность оптовых цен на хлеб, муку и масло

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ФАС проведет проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло.

Как сообщает служба, она направила письма крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны. Как следует из сообщения, организации должны пред оставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на эту продукцию до конца 2024 года.

На основе полученных данных служба проведет анализ. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, предупреждает ФАС.