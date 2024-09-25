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ФАС спросила крупнейших производителей молока об обоснованности их отпускных цен

ФАС спросила крупнейших производителей молока об обоснованности их отпускных цен
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует провести анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко в России. Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках мониторинга цен ФАС направила письма крупнейшим производителям молока.

"Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

ФАС
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