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Правительство РФ дополнительно выделило Курской области более 3 млрд рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что пострадавшей от украинской атаки Курской области дополнительно выделено 3 млрд рублей на оказание помощи населению.

"По поручению президента на этой неделе Курской области было дополнительно выделено более 3 млрд рублей на оказание помощи жителям региона", - сказал он на заседании кабмина в пятницу.

Помимо этого, федеральным органом будет рассмотрен вопрос о выделении региону еще 1 млрд рублей для единовременной выплаты пострадавшим гражданам.

"Всего на эти цели уже выделено свыше 8 млрд рублей", - отметил Мишустин.

Михаил Мишустин Курская область
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