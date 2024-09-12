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Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении 20 млн рублей при поставках имущества для Минобороны, сообщили в Следственном комитете РФ.

Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, при исполнении госконтрактов на сумму свыше 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ, "Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн рублей".

"В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО "Военторг" и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что при проведении следственных действий "установлено, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турецкой Республике, а также дорогостоящие автотранспортные средства стоимостью более 100 млн рублей, законность приобретения которых проверяется".

Решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения.

ООО "Ленбытхим" производит товары бытовой и промышленной химии, технические моющие средства, дезинфицирующие и обеззараживающие составы, а также профессиональные дерматологические средства индивидуальной защиты.

Минобороны Денис Михайлов СКР Ленбытхим Ленинградская область
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