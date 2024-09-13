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Гендиректор "Ленбытхима" отправлен под домашний арест

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова по делу о хищении 20 млн рублей при поставках имущества для Минобороны, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следствие просило заключить Михайлова под стражу.

О задержании гендиректора ООО "Ленбытхим" Михайлова стало известно 12 сентября. По данным СКР, фигуранту инкриминировано часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере): он подозревается в хищении 20 млн рублей при поставках имущества для Минобороны.

Следствие полагает, что при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн рублей.

Кроме того, проверятся причастность должностных лиц АО "Военторг" и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны к совершенному преступлению.

ООО "Ленбытхим" производит товары бытовой и промышленной химии, технические моющие средства, дезинфицирующие и обеззараживающие составы, а также профессиональные дерматологические средства индивидуальной защиты.

Петербург Минобороны СКР Ленбытхим Денис Михайлов АО "Военторг"
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